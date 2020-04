Di Maio,su negoziato Ue Italia sia unita

ROMA, 11 APR - "L'Ue si gioca la trattativa della vita noi ce la metteremo tutta, l'Italia deve stringersi di fronte alle istituzioni che si stanno giocando la trattativa. Non è una questione di forze politiche. Ci stiamo giocando il futuro dei nostri nipoti. Non ci sono gialli, rossi e verdi, c'è il futuro dei prossimi 30 anni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Italiasì su Raiuno. "Noi stiamo lavorando per il miglior accordo possibile" e l'obiettivo dell'Italia è "poter spendere tutti i soldi per servono per aiutare imprese, giovani, meno giovani, disoccupati, medici", aggiunge Di Maio. "E' la trattativa della vita dell'Europa, non dell'Italia e se cade uno cadono tutti, non esiste un'Ue senza l'Italia. L'Italia non ha colpe, siamo stati colpiti dalla pandemia con altri. Quindi l'Ue si gioca la sua trattativa la più difficile di tutte", ha aggiunto il ministro degli Esteri.