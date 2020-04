Pompeo: aiuti a Italia, stretto alleato

NEW YORK, 11 APR - "L'Italia, uno dei nostri più stretti alleati e amici, è in prima linea nella lotta al Covid-19 ed elogiamo la sua trasparenza e i suoi sforzi eroici nel contenere il virus e aiutare chi è stato colpito". Lo afferma il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in una nota. "Il presidente Trump ha autorizzato un robusto pacchetto di assistenza per l'Italia", aggiunge Pompeo. "L'Italia ospita 30.000 militari americani e le loro famiglie. Il personale militare americano assisterà l'Italia con varie funzioni".