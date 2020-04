A Phuket maggior numero casi Thailandia

ROMA, 11 APR - Misure di blocco straordinarie nella famosa isola turistica di Phuket, in Thailandia, che registra il maggior numero di casi di contagio tra le 77 province del Paese. Lo riporta la Cnn sottolineando che le autorità locali hanno imposto un blocco senza precedenti. Secondo i dati del governo, l'isola registra 38,95 casi per ogni 100.000 persone, rispetto ai 21,90 di Bangkok. "Non ci sono motoscafi, le strade e le spiagge sono vuote e ci sono pochissimi turisti: non l'ho mai vista così, nemmeno dopo lo tsunami del 2004", racconta un residente. Complessivamente, la Thailandia ha riportato finora 2.473 contagi e con 33 morti accertati.