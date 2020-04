In Iran oltre 70mila casi e 4.357 morti

TEHERAN, 26 MAR - I contagi accertati di coronavirus in Iran hanno superato i 70mila. Lo ha reso noto il ministero della salute. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive altre 1.837 persone. Le vittime sono 4.357, 125 in più nelle ultime 24 ore. I guariti sono quasi 42.000, quasi 4.000 invece sono in condizioni critiche.