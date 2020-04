Di Maio, opposizioni generano caos

ROMA, 10 APR - "Il popolo italiano va aiutato, sostenuto, rassicurato. Dispiace però vedere le opposizioni impegnate a generare il caos. Diffondere notizie false, solo per dare linfa a una cinica propaganda elettorale in un momento così delicato, è un atteggiamento irresponsabile". Lo scrive su Fb il ministro Luigi Di Maio. "Stiamo dando il massimo per ottenere l'accordo migliore in Europa. Un accordo che possa darci strumenti concreti per aiutare i nostri cittadini a rialzarsi. Avanti con umiltà, testa bassa e tanto lavoro".