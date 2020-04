Oms, virus rallenta in Italia e Ue

ROMA, 10 APR - "La scorsa settimana abbiamo assistito ad un benvenuto rallentamento dell'epidemia in Italia, Spagna, Germania e Francia". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus​ nel consueto briefing. Allo stesso tempo, ha detto, si assiste a un'accelerazione allarmante in altri paesi, come in Africa".