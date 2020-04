Michel convoca il vertice Ue per il 23/4

BRUXELLES, 10 APR - "Convocherò la videoconferenza del Consiglio europeo per il 23 aprile. Con la presidente von der Leyen lavoriamo ad una roadmap ed ad un piano d'azione per assicurare il benessere degli europei e per riportare l'Ue ad una crescita basata sulla strategia green e digitale". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter.