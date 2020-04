Rutte, solidali ma niente debito comune

BRUXELLES, 9 APR - Solidali, ma contrari all'emissione di debito comune. "Sulle condizioni per il Mes non dirò niente". Così il premier olandese Mark Rutte, in una conferenza stampa. Rutte ha difeso la posizione negoziale del ministro delle Finanze Woepke Hoekstra all'Eurogruppo, ribadendo che i Paesi Bassi non sono soli nel dibattito, specialmente sugli Eurobond. Secondo il premier alla riunione è possibile un accordo, ma il dibattito è complicato.