Coronavirus:Rio, cellulari per controlli

SAN PAOLO, 8 APR - Il Comune di Rio de Janeiro inizierà a utilizzare i segnali del telefono cellulare per identificare possibili assembramenti di persone. La misura fa parte del pacchetto per combattere la diffusione del coronavirus, che conta già 1.110 casi confermati e 47 morti in città. L'utilizzo dei dati fa parte di una partnership tra il Centro di operazioni di Rio (COR) e TIM. Inoltre le telecamere del municipio saranno utilizzate per integrare le informazioni e identificare i casi di lavoratori in servizio o pedoni. Dopo l'analisi, un team potrà essere inviato sul posto per disperdere le persone. Per il Comune, la piattaforma garantisce la riservatezza dei dati dei clienti.