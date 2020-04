Gb: Khan, lontano allentamento lockdown

LONDRA, 8 APR - Il Regno Unito "non è in alcun modo vicino" a un alleggerimento delle restrizioni sui contatti sociali sfociate dal 23 marzo nel lockdown generale per far fronte all'epidemia di coronavirus. Lo ha sottolineato oggi alla Bbc il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, dicendosi certo che il governo Tory di Boris Johnson prolungherà il termine iniziale fissato in 3 settimane e in scadenza lunedì. "Il primo ministro - ha ricordato Khan - annunciando il lockdown aveva parlato di una revisione dopo tre settimane, ma parlando regolarmente con gli esperti e avendo appena sentito le autorità sanitarie, penso che il picco dei contagi (nel Regno) si ancora di là da venire, probabilmente fra una settimana-una settimana e mezza".