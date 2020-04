Seconda notte Johnson terapia intensiva

LONDRA, 8 APR - Seconda notte in terapia intensiva trascorsa senza apparenti novità per il premier britannico Boris Johnson, ricoverato al St Thomas hospital di Londra dopo l'aggravamento dei sintomi del suo contagio da coronavirus. In attesa dell'aggiornamento di giornata di Downing Street, nulla trapela dall'ospedale, mentre il sottosegretario alla Sanità, Edward Argar, intervistato da Itv, si limita a ricordare come ieri il portavoce del governo abbia riferito di "condizioni stabili" e abbia escluso al momento la necessità del ricorso alla ventilazione meccanica assistita per il primo ministro.