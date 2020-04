Coronavirus: Eau al fianco dell'Italia

ABU DHABI, 6 APR - L'agenzia egli Emirati Wam dà notizie dell'aereo con 10 tonnellate di materiali medici giunto in Italia dagli Emirati Arabi Uniti. Gli aiuti, riferisce l'agenzia Wam, dovrebbero andare a circa 10.000 addetti della Sanità italiana. L'aereo fa parte di una serie di iniziative degli Eau volte ad aiutare i paesi più colpiti dall'epidemia, ha precisato l'ambasciatore degli Emirati in Italia Omar Obaid Al Shamsi. "Questi aiuti avvengono nel quadro delle iniziative del governo degli Eau per combattere la diffusione del Covid-19 - ha aggiunto - Includono l'assistenza di emergenza in collaborazione con l'Oms, oltre che gli aiuti a vari paesi, tra cui Cina, Afghanistan, Iran, Pakistan e le Seychelles". L'ambasciatore ha indicato che l'assistenza degli Eau all'Italia permetterà al personale medico di lavorare in sicurezza. Al Shamsi ha poi detto che il governo degli Emirati è al fianco dell'Italia e degli altri paesi colpiti dal Covid 19.