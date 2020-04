Oms, linee guida su mascherine per tutti

ROMA, 6 APR - "Consigliamo l'uso delle mascherine mediche a chi è malato o si deve prendere cura di una persona malata". Lo ha ribadito il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto briefing sul Covid-19, annunciando la pubblicazione oggi di linee guida per i Paesi sull'uso delle mascherine per la popolazione. "Ci preoccupa che l'uso di massa di queste mascherine da parte delle persone possa aggravare la carenza di questi strumenti", ha sottolineato il direttore. L'uso generalizzato delle mascherine deve essere preso in considerazione da quei Paesi nei quali altre misure, come lavarsi le mani o mantenere la distanza, sono più difficili da applicare per "carenza d'acqua o in condizioni di sovraffollamento", ha aggiunto.