PISA, 6 APR - L'Università di Pisa conferirà domani la laurea alla memoria in Scienze agrarie allo studente camerunense Christin Tadjuidje Kamdem, una delle più giovani vittime del Coronavirus in Italia, scomparso nella notte tra il 22 e il 23 marzo all'ospedale di Cisanello, dove era stato ricoverato 10 giorni prima. Lo rende l'Ateneo precisando che il giovane non ancora trentenne "aveva già terminato tutti gli esami ed era prossimo alla discussione della tesi". Il conferimento avverrà, in modalità "a distanza", domani alle 14.30, ossia nel giorno e nell'orario preciso in cui lo studente camerunense avrebbe dovuto sostenere il suo esame finale per il conseguimento del titolo di dottore in Scienze agrarie.(ANSA).