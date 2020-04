Zaky, nuovo rinvio dell'udienza

IL CAIRO, 6 APR - Nuovo rinvio di una settimana a causa del coronavirus per l'udienza in cui oggi doveva essere deciso se prolungare o meno di altri 15 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere da due mesi in Egitto, e al momento al Cairo, con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah. "Rinvio di una settimana", ha detto Nasrallah contattata per telefono dall'ANSA.