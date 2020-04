Trump twitta, 'luce in fondo al tunnel!'

WASHINGTON, 6 APR - "Luce in fondo al tunnel!", scritto a caratteri cubitali: e' il tweet di Donald Trump nel giorno in cui, secondo le sue stesse parole, parte la peggiore settimana da quando in Usa e' scoppiata la pandemia. "Ci saranno molti morti", aveva detto il presidente americano nel weekend. L'ultimo bilancio parla di 1.200 vittime in un solo giorno, che porta il bilancio quasi a 10.000.