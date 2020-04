Scholz, fiducioso decisione entro domani

BERLINO, 6 APR - "Io sono fiducioso che entro domani sera si possa arrivare a una decisione comune". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz rispondendo ad una domanda in conferenza stampa alla vigilia dell'eurogruppo di domani sui mezzi da usare per reagire agli effetti del coronavirus in Europa. Nel caso di un ricorso al Mes "non si tratta di far arrivare un commissario e una troika" come accadde dieci anni fa, ha poi ribadito sottolineando che l'opzione di un ricorso al meccanismo europeo di stabilità non significherebbe un ritorno alla situazione della crisi finanziaria che l'eurozona ha alle spalle. Il Mes sarebbe invece uno degli strumenti indicati per combattere gli effetti del coronavirus e stabilizzare la situazione.