'Johnson ha avuto bisogno dell'ossigeno'

LONDRA, 6 APR - Boris Johnson ha ricevuto ossigeno in ospedale dopo il ricovero di ieri sera. Lo scrive il Times, che non conferma viceversa che il premier britannico - afflitto da sintomi persistenti di coronavirus - sia stato indirizzato in un reparto di terapia intensiva e sia sotto ventilatore, secondo quanto circolato su media russi. Downing Street nella nota ufficiale delle scorse ore aveva indirettamente smentito la circostanza, sostenendo che il ricovero di Johnson non è avvenuto in regime di emergenza e che non è stato neppure necessario un trasporto in ambulanza. Stando al Times e ad altri giornali, il primo ministro Tory si trova al St. Thomas, uno dei maggiori e meglio equipaggiati ospedali pubblici di Londra. La struttura sanitaria mantiene tuttavia il riserbo e non conferma né smentisce per ora ufficialmente nulla.