Turchia: pellegrini in quarantena

ISTANBUL, 6 APR - La Turchia ha messo in quarantena altri 362 suoi cittadini rientrati dall'Arabia Saudita, dove si erano recati per il pellegrinaggio rituale islamico dell'Umra a La Mecca. Il gruppo è sbarcato all'aeroporto di Konya, nell'Anatolia centrale, dove sono stati effettuati controlli sanitari a livello individuale. In seguito, riferisce Anadolu, sono stati tutti trasferiti in dormitori studenteschi della locale università Selcuk, dove verranno trattenuti per almeno 14 giorni. In precedenza, le stesse misure preventive di quarantena erano state applicate a centinaia di altri pellegrini tornati dall'Umra. In Turchia si registrano, ad oggi, oltre 27 mila casi e 574 vittime da Covid-19.