Johnson rimane al comando del Paese

LONDRA, 6 APR - Il premier britannico, Boris Johnson, ha trascorso la notte in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami, 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus, ma rimane al comando del governo. E' quanto sostiene alla Bbc tv il segretario di Stato per l'Edilizia abitativa, Robert Jenrick. "Ovviamente oggi è in ospedale a fare i test, ma continuerà a essere informato su ciò che sta accadendo e ad essere responsabile del governo", ha detto Jenrick. "Ha trascorso la notte in ospedale e ovviamente tutti gli auguriamo ogni bene", ha aggiunto. "Speriamo che, grazie a questi test, sarà in grado di tornare a Downing Street il prima possibile".