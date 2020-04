Shock in Somalia, stuprate due bimbe

ROMA, 5 APR - La Somalia è sconvolta per il rapimento e lo stupro di due bimbe di tre e quattro anni, avvenuto mercoledì scorso. Lo riporta la Bbc. I loro genitori hanno riferito che le due cuginette, stavano tornando a casa da scuola ad Afgoye, vicino alla capitale Mogadiscio, quando sono state sequestrate da alcuni uomini che le hanno portate via e le hanno aggredite sessualmente. I familiari le hanno cercate nel quartiere e le hanno ritrovate da sole il giorno seguente. I medici che le assistono hanno spiegato che hanno bisogno di un intervento chirurgico. Le autorità hanno reso noto che sono stati compiuti diversi arresti. L'emittente britannica rileva che negli ultimi anni gli stupri sono aumentati, anche se in questo caso la notizia ha destato particolare indignazione per l'età delle vittime. E negli ultimi tempi, spiega il capo del servizio per l'Africa, Will Ross, la comunità appare più consapevole della necessità di rendere pubblici questi crimini orribili per provocare un cambiamento.