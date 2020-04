Bei: fondo per imprese Ue da 200 mld

BRUXELLES, 3 APR - Il Consiglio di amministrazione della Bei (Banca europea per gli investimenti) ha deciso oggi di proporre all'Eurogruppo del 7 aprile la creazione di un fondo di garanzia di 25 miliardi che consentirà di offrire alle imprese europee liquidità per effettuare investimenti fino a circa 200 miliardi. Lo ha reso noto la stessa Bei nel quadro delle azioni per fare fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus.