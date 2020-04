Venezuela, Ue sostiene proposta Usa

BRUXELLES, 3 APR - "L'Unione europea prende atto della proposta Usa di una transizione democratica sul Venezuela. La proposta degli Stati Uniti è in linea con quella dell'Ue di proporre una via di uscita pacifica dalla crisi attraverso un percorso negoziato verso un governo democratico, che ora è più necessario". Così in una nota l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. "L'Unione europea ha costantemente ribadito che una soluzione sostenibile alla crisi in Venezuela può essere raggiunta solo attraverso un processo politico autentico e inclusivo che porti il paese a elezioni presidenziali libere ed eque", prosegue la nota. "Il Venezuela, come il resto del mondo, sta affrontando sfide senza precedenti con la pandemia di coronavirus, che rischia di avere un impatto umano devastante in un paese alle prese con una già grave situazione economica, sociale e umanitaria", continua la nota.