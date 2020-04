Gb: Regina Elisabetta parlerà in tv

LONDRA, 3 APR - La regina Elisabetta, 93 anni, rivolgerà domenica sera un messaggio straordinario televisivo ai britannici e a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth colpiti dall'epidemia di coronavirus. Il messaggio, atteso da qualche giorno, sarà il quarto in 68 anni di regno di Elisabetta II rivolto dagli schermi della tv al di fuori di quello tradizionale che ogni anno indirizza ai sudditi del Regno Unito per Natale. "Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale - si legge in una nota diffusa oggi da Buckingham Palace - in relazione all'epidemia di coronavirus. Il messaggio sarà trasmesso domenica 5 aprile 2020 alle 20 ed è stato registrato al castello di Windsor", dove la sovrana si è ritirata in queste settimane assieme al 98enne consorte Filippo.