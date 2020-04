Pakista: 2.458 casi

ISLAMABAD, 3 APR - Il numero di casi confermati di Covid-19 in Pakistan è salito oggi a 2.458, dopo che nelle ultime 24 ore altre 76 persone sono risultate positive al virus. Lo hanno reso noto fonti ufficiali, precisando che finora il coronavirus ha causato in Pakistan la morte di 37 persone. Almeno 10 pazienti, secondo le stesse fonti, sono in condizioni critiche mentre il numero di persone guarite ha raggiunto quota 126. Il Pakistan sta osservando un blocco parziale per fermare la diffusione del coronavirus nel paese.