Cuomo, incredibile dipendenza dalla Cina

WASHINGTON, 3 APR - Il governatore di New York Andrew Cuomo ha espresso tutta la sua rabbia e frustrazione per il fatto che lo Stato debba affidarsi alla Cina per la fornitura di materiale medico: "è incredibile per me che nello stato di New York, negli Stati Uniti d'America, non siamo in grado di produrre questi materiali", ha detto, riferendosi in particolare a mascherine, guanti, respiratori.