Olanda: si solidarietà ma no a Eurobond

BRUXELLES, 3 APR - "Devo ammetterlo, non abbiamo fatto un buon lavoro di comunicazione. Non crediamo che gli Eurobond siano la risposta giusta" alla crisi "ma il nostro è un messaggio di solidarietà e a favore di una maggiore spesa pubblica". Così il ministro delle Finanze olandese, Woepke Hoekstra, in un'intervista a El Mundo. Davanti all'emergenza sanitaria, l'idea degli "eurobond non è intelligente" perché "non risolvono il problema e aumentano i rischi a lungo termine per l'Eurozona", chiarisce Hoekstra, che punta invece a "soluzioni che diano risposta a problemi specifici".