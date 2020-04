Isolato campo profughi vicino ad Atene

ATENE, 2 APR - La Grecia ha isolato un campo profughi vicino ad Atene dopo che 21 rifugiati sono risultati positivi al coronavirus, tra cui una donna che ha partorito da poco, il primo caso in un campo di migranti. "Da oggi, la struttura è messa in isolamento sanitario per due settimane", ha dichiarato il ministero dell'Immigrazione in una nota. Secondo quanto s'apprende, la donna, proveniente dall'Africa, è risultata positiva dopo il parto in un ospedale di Atene a inizio settimana. Il ministero ha affermato che su 63 persone successivamente testate nel campo di Ritsona, circa 80 chilometri a nord di Atene, 20 sono risultate positive, ma senza sintomi. Nessun personale dello staff medico è stato infettato, precisa la nota del ministero.