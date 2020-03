India, spray spruzzato sui lavoratori

NEW DELHI, 31 MAR - Non si placano le polemiche in India per la disinfezione forzata alla quale stati sottoposti ieri decine di lavoratori alla frontiera di Bareilly, nello stato dell'Uttar Pradesh. I lavoratori sono stati fermati dalla Polizia e investiti da una nuvola di spray di cui non si conosce la composizione. Un video che ha fatto il giro del web mostra gli agenti mentre chiedono alle persone bloccate di tenere gli occhi e la bocca chiusa durante l'operazione. Mentre il Dipartimento di Igiene dello stato si è affrettato a precisare che non è stata utilizzata alcuna soluzione chimica, gli agenti responsabili della doccia sono stati temporaneamente sospesi dal servizio, e la magistratura ha aperto un'inchiesta nei loro confronti. Sui media moltissimi commentatori sottolineano che non è degno di un paese civile umiliare e trattare in modo inumano le persone che stanno già soffrendo più di tutti gli altri per i duri provvedimenti presi per contrastare il Covid-19.