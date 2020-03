Coronavirus: Indonesia, vietati ingressi

ROMA, 31 MAR - In Indonesia il governo ha deciso di vietare l'ingresso ed il transito di tutti gli stranieri per contenere l'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Retno Marsudi, aggiungendo che ci saranno delle deroghe per chi ha il permesso di soggiorno e per alcune missioni diplomatiche. Le autorità inoltre rafforzeranno i controlli ai cittadini indonesiani che rientrano nel paese.