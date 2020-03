Coronavirus: Australia stanzia 71,3 mld

ROMA, 30 MAR - Il premier australiano Scott Morrison ha annunciato che il governo stanzierà 130 miliardi di dollari australiani (circa 71,3 miliardi di euro) nei prossimi sei mesi per far fronte all'emergenze coronavirus. Secondo quanto riporta la Bbc, i fondi serviranno per fornire "mezzi di sussistenza" a circa sei milioni di australiani, pari a un quarto della popolazione.