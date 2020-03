Twitter cancella due post di Bolsonaro

(ANSA-AFP) - SAN PAOLO, 30 MAR - Twitter ha eliminato ieri due tweet dall'account ufficiale di Jair Bolsonaro in cui il presidente brasiliano metteva in dubbio le misure di contenimento decise per combattere il coronavirus. Sono state "infrante le regole" di questo social network, è stato spiegato dopo che Bolsonaro aveva pubblicato tre video che lo riprendevano mentre incontrava persone per le strade di Brasilia, contrariamente alle istruzioni del proprio governo per evitare la diffusione del Covid-19. Due di questi video sono stati eliminati e al loro posto Twitter ha pubblicato una nota che spiega la sua decisione: "Twitter ha recentemente annunciato in tutto il mondo che rafforzerà le sue regole per tenere conto dei contenuti che potrebbero andare contro le linee guida sulla salute pubblica delle fonti ufficiali e che potrebbero aumentare il rischio di trasmissione di Covid-19".