Francia, da Cina e Russia propaganda

PARIGI, 29 MAR - La Cina e la Russia non devono "strumentalizzare" l'aiuto che stanno dando ad altri per la crisi sanitaria del Covid-19: lo ha dichiarato stamattina la ministra francese per gli Affari europei, Amelie de Montchalin, parlando alla radio France Inter. La ministra ha condannato quelle che ha definito delle "montature" a fini di "propaganda".