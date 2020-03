Ue, subito cessate il fuoco in Siria

BRUXELLES, 29 MAR - L'Unione europea aggiunge la sua voce alla richiesta dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Geir Pedersen per un "cessate il fuoco immediato e nazionale in tutta la Siria, in particolare nell'ottica della pandemia di coronavirus. Il cessate il fuoco recentemente concordato a Idlib rimane fragile. Deve essere confermato ed esteso a tutta la Siria". Lo riferisce una nota del servizio di azione esterna dell'Ue. "La fine delle ostilità nel Paese è di per sé importante, ma è anche una condizione preliminare per arrestare la diffusione del coronavirus e proteggere una popolazione già in difficoltà dalle sue conseguenze potenzialmente devastanti, in particolare a Idlib con il suo alto numero di sfollati", continua la nota. L'Ue ribadisce inoltre l'appello dell'inviato speciale per un rilascio su larga scala di detenuti detenuti dal regime siriano.