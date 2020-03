In Africa quasi 4.000 casi, 117 morti

ROMA, 29 MAR - Sono circa 4.000 i casi di coronavirus in tutta l'Africa e 117 le persone morte. Lo riporta la Bbc. Con 1.187 contagiati la nazione con il maggior numero al momento è il Sudafrica dove è stato imposto da tre giorni il lockdown e medici dell'esercito sono stati chiamati a fronteggiare l'emergenza. Misure restrittive anche in Zimbabwe, dove al momento ci sono 7 casi e un morto, da domani comincerà un periodo di isolamento per la popolazione di tre settimane. E in Ghana, dove le due principali città Accra e Kumasi saranno poste in lockdown per due settimane. Intanto in Mali oggi si vota per il rinnovo del parlamento, nonostante le proteste dell'opposizione che chiedono di rinviare la consultazione dopo che ieri è stata registrata la prima vittima da Covid-19.