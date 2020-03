Usa: muore attivista diritti neri Lowery

ROMA, 28 MAR - E' morto all'età di 98 anni il reverendo Joseph E. Lowery, storico attivista americano per i diritti dei neri e dei diritti civili in genere. Lo scrivono i media americani, citando la famiglia. Predicatore nero dell'Alabama, amico di Martin Luther King con il quale condivise la lotta contro il segregazionismo, fece un'appassionata preghiera per 'insediamento di Barack Obama nel 2009. Con l'avvento del primo presidente nero, Lowery invocò una "giustizia che arrivi scorrendo come l'acqua" e la "rettitudine come un maestoso torrente". Lowery è morto nella sua casa di Atlanta, in compagnia dei familiari, e il suo decesso non è collegato al coronavirus.