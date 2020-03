Amendola, non arretriamo in Ue

ROMA, 27 MAR - "La crisi è una crisi dell'economia reale, non dei mercati". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola a Rainews24. "Noi chiediamo misure concrete. Si tratta di lavorare. Quello che manca in Europa è una reazione della politica per il rilancio dell'economia. Su questo noi come governo non possiamo arretrare", ha sottolineato.