Una maratona sul balcone, sfida a Dubai

(ANSA-AFP) - DUBAI, 27 MAR - Una coppia di sudafricani che vivono a Dubai correranno una maratona sul loro balcone per incoraggiare coloro che sono confinati a distogliere temporaneamente le loro menti dal nuovo coronavirus. La sfida si svolgerà domani su un balcone lungo 19 metri ed è atteso duri dalle sette alle otto ore, ha raccontato Collin Allin, 41 anni, che correrà insieme alla moglie Hilda. Collin e Hilda non saranno i primi a provare l'esperienza: sui social network, diverse persone si sono filmate mentre correvano una maratona a casa. Su un balcone lungo sette metri nel sud-ovest della Francia, un uomo di 32 anni ha fatto più di 6.000 viaggi avanti e indietro, trasmettendo la sua maratona su Instagram. Un altro ha camminato intorno alla sua terrazza 727 volte, completando i 42,2 chilometri in poco più di cinque ore con l'applauso dei suoi vicini.