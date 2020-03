Tour Eiffel illuminata, 'grazie medici'

PARIGI, 27 MAR - 'Merci': a cominciare dalle 20 di stasera la Tour Eiffel renderà omaggio ogni sera attraverso dei messaggi luminosi alle persone mobilitate contro il coronavirus: è quanto annunciato dal comune di Parigi guidato dalla sindaca, Anne Hidalgo. I messaggi di ringraziamento verranno ovviamente rivolti al personale sanitario attualmente in prima linea per curare i malati, ma anche a poliziotti e gendarmi, pompieri, agenti del comune, soccorritori, cassiere e cassieri, spazzini, commercianti. Ogni sera, dalle 20.30 alle 23, verranno poi diffusi due messaggi in francese e in inglese con il monito a restare confinati dentro casa, 'Restez chez vous', 'Stay Home'. Un modo di ricordare a tutti la necessità di limitare gli spostamenti allo stretto necessario per scongiurare nuovi contagi e distruggere l'epidemia.