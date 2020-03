'Per Haftar il coronavirus è un alleato'

IL CAIRO, 27 MAR - Il premier libico Fayez al-Sarraj ha sostenuto che mentre tutto il mondo si unisce per far fronte al "nemico comune" coronavirus, il generale Khalifa Haftar considera il Covid-19 "un alleato" nel suo attacco a Tripoli in corso dall'aprile scorso. "Questa epidemia è il nemico comune di fronte al quale il mondo si unisce, a eccezione dell'aggressore" che vi vede "non un nemico ma un alleato nell'aggressione contro Tripoli", ha detto Sarraj in un discorso televisivo pronunciato ieri sera.