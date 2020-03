Israele: Gantz presidente della Knesset

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAR - Benny Gantz è il nuovo presidente della Knesset con 74 voti a favore e 18 contro. Per lui ha votato anche il blocco di destra guidato dal premier Benyamin Netanyahu in base all'accordo raggiunto tra i due. Secondo i media, Gantz sarà per breve alla testa della Knesset per poi assumere la carica di vicepremier e ministro degli Esteri in un governo guidato per i primi 18 mesi da Netanyahu. E subito dopo da lui.