Berlini: quasi finite protezioni medici

BERLINO, 26 MAR - "Quello che abbiamo ci è sufficiente per due settimane" lo ha detto la direttrice del dipartimento di Infettivologia, Susanne Herold, in conferenza stampa insieme al ministro della Salute Jens Spahn, rispondendo ad una domanda su quanto è preparata la Germania in termini di materiale di protezione del personale sanitario (mascherine, tute protettive) in caso l'epidemia di coronavirus si dovesse sviluppare ad un ritmo paragonabile a quella di altri paesi come l'Italia o la Spagna. Durante la conferenza stampa Spahn ha detto che l'approvvigionamento del materiale protettivo non è facile ma che "negli ultimi giorni le mascherine sono state distribuite quotidianamente". Nelle scorse settimane molti medici si erano lamentati della scarsità di materiale protettivo reperibile, anche da parte del personale sanitario.