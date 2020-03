Unesco, 1,5 mln studenti a casa

PARIGI, 25 MAR - L'Unesco ha annunciato la costituzione di una grande coalizione mondiale formata da organizzazioni internazionali, ong e imprese private per aiutare un miliardo e mezzo di bambini e studenti rimasti senza scuola a causa della pandemia di coronavirus. La coalizione ha l'obiettivo di "aiutare gli Stati a sviluppare le migliori soluzioni d'insegnamento a distanza per raggiungere i bambini e i giovani più a rischio", ha indicato in un comunicato l'organizzazione dell'Onu. Secondo l'Unesco, l'87 per cento della popolazione scolastica mondiale è toccata dalla chiusura delle scuole a causa del coronavirus, pari a 1,5 miliardi di scolari e studenti in 165 Paesi.