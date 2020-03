Rep.Ceca, 10mila tute per l'Italia

PRAGA, 26 MAR - La Repubblica Ceca sta per inviare in Italia e Spagna 20mila tute protettive, diecimila per ciascun Paese. Lo ha reso noto oggi su facebook il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek. "La Repubblica Ceca darà una mano all'Italia e alla Spagna inviando 10 mila tute protettive a ciascun paese. Ho già parlato con gli ambasciatori di entrambi i paesi e stiamo attualmente concordando le modalità pratiche della consegna'', ha scritto Petricek.