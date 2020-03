In Germania si lavora a test anticorpi

BERLINO, 26 MAR - "Attualmente si lavora alla produzione di test per gli anticorpi e dopo Pasqua questi potranno dare un enorme contributo all'analisi dei dati". Lo ha detto il virologo dello Charitè di Berlino Christian Drosten, in conferenza stampa nella capitale tedesca, nel corso della presentazione di un progetto che mette in rete le cliniche universitarie in Germania per arginare gli effetti del Coronavirus.