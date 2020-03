Von der Leyen, Ue sia unita

BRUXELLES, 26 MAR - "La storia sta guardando a noi adesso, insieme facciamo la cosa giusta con un unico grande cuore e non con 27 piccoli cuori. Viva l'Europa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo. "Nessuno stato membro può gestire questa crisi da solo ed in questa crisi è solo aiutandoci gli uni con gli altri che possiamo aiutare noi stessi"."L'amore e l'empatia sono più forti del virus. La compassione e la gentilezza sono scintille della speranza in tutta Europa" ha detto la presidente.