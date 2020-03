Sequestrati 4,4 mln medicinali falsi

BRUXELLES, 24 MAR - Europol ha supportato un'operazione mondiale contro il traffico di medicine contraffatte a cui hanno partecipato 90 Paesi. Nell'operazione sono state sequestrate oltre 4,4 milioni di unità di farmaci, smantellati 37 gruppi criminali organizzati, arrestate 121 persone, e chiusi 2500 link online. Lo rende noto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, su Twitter mettendo in guardia: "Le nostre paure per il coronavirus sono un'opportunità di business per i cybercriminali".