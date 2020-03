Berlino pensa a clausola solidarietà Ue

BRUXELLES, 24 MAR - Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, ieri alla videoconferenza dei 27 capi della diplomazie, ha chiesto la possibilità di attivare la clausola di solidarietà Ue, per far fronte al coronavirus. Secondo la clausola (articolo 222 del Trattato sul funzionamento dell'Ue) tutti gli Stati devono agire in modo congiunto, per assistere uno dei 27 vittima di un attacco terroristico o di un disastro. "La questione sarà discussa al livello appropriato, al Consiglio", ha detto una portavoce della Commissione Ue.