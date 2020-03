26 Paesi Ue blindano frontiere esterne

BRUXELLES, 24 MAR - "Tutti i Paesi dell'Ue, eccetto l'Irlanda, e tutti gli Stati associati Schengen hanno applicato" la proposta della Commissione Ue "di una restrizione temporanea per i viaggi non necessari dai Paesi terzi" a causa del coronavirus. Lo annuncia il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. L'Irlanda non ha potuto attuare la misura della restrizione temporanea dei viaggi, perché ha una 'un'area comune di viaggio' (Common Travel Area) col Regno Unito.