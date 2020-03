Madrid: da pista pattinaggio a obitorio

MADRID, 24 MAR - Le autorità di Madrid hanno deciso di allestire come obitorio la grande pista di pattinaggio di un centro commerciale della capitale di fronte al grande numero di decessi provocato dal coronavirus che sta mettendo a dura prova i servizi di pompe funebri. Inoltre, le immense sale espositive della fiera di Madrid sono state trasformate in un ospedale da campo da 1.500 letti che a pieno regime sarà in grado di ospitare fino a 5.500 pazienti.